74-річна Пугачова приміряла образ Барбі на фестивалі Лайми Вайкуле, присвяченому Україні (фото, відео)

Папараці не залишили примадонну поза увагою

У латвійській Юрмалі проходить благодійний фестиваль Laima Rendezvous, організований відомою співачкою Лаймою Вайкуле, яка висловилася проти рф, що напала на Україну. Серед зіркових гостей Алла Пугачова, яка показала образ у стилі Барбі.

Як повідомляє "Телеграф", 74-річна співачка Алла Пугачова прийшла на фестиваль разом із чоловіком Максимом Галкіним. Захід присвячений допомозі Україні, а зіркова пара, як відомо, виїхала з росії та виступила проти кремлівської політики.

Так, для концерту Алла Пугачова, яка проживає з дітьми та чоловіком в Ізраїлі, обрала рожевий жакет і кросівки у тон, світлі джинси й чорний топ. Доповнюють образ намисто на шиї, сонцезахисні окуляри та зачіска у стилі культової ляльки.

Організаторка фестивалю, 69-річна Лайма Вайкуле, активно ділиться фрагментами виступів у Юрмалі. Опублікувала зірка й відео з Аллою Пугачовою та Максимом Галкіним, давні друзі, судячи з усього, чудово проводять час разом.

Алла Пугачова та Максим Галкін у Юрмалі. Фото: rus.tvnet.lv

Алла Пугачова у рожевому. Фото: rus.tvnet.lv

Зірка привернула усі погляди публіки. Фото: rus.tvnet.lv

Фестиваль Laima Rendezvous у 2023 році присвячений українській тематиці, глядачі можуть робити донати для допомоги нашій країні, яка захищає свої землі від російського агресора. В перший день на сцені фестивалю Лайми Вайкуле сяяли українські артисти, серед яких Оля Полякова, Макс Барських, Вєрка Сердючка, Alekseev, Ганна Буткевич і балет Freedom Ballet.

Як повідомляв "Телеграф", Лайма Вайкуле порівнювала українського президента Володимира Зеленського із Максимом Галкіним. Зірка вважає, що гуморист повинен зайняти президентське крісло в рф.