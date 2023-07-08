"Як ми могли напасти на країну, яка керує комарами?" Галкін висміяв популярний російський фейк (відео)

Гуморист не соромиться критикувати російських топ-чиновників

Російський комік і шоумен Максим Галкін, який відомий своєю антивоєнною позицією та критикою російського керівництва, пройшовся по відомих фейках пропаганди про українських бойових комарів.

Відповідне відео із фрагментом виступу Галкіна оприлюднив у своєму telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

Зокрема, комік нагадав, що подібними заявами часто грішить постійний представник росії при ООН василь небензя.

"А коли небензя заявив, що українці готували бойових комарів... Як ми взагалі могли напасти на країну, яка керує комарами? Це самогубство", — пожартував Галкін.

При цьому він додав, що після цієї заяви зрозумів, що небензя це є "ступінь ідіотизму", а не прізвище.

"Легкий ступінь ідіотизму — це "бензя", а коли вже взагалі, то це "небензя", — додав він.

Як повідомлялося раніше, заяви російських представників про "бойові комарі" неодноразово критикували й інші делегації в ООН, що, втім, не зупинило цей потік фейків.

Так після підриву Каховської ГЕС у росії з повною серйозністю заявили, що це було потрібно Україні, щоб більш ефективно застосовувати тих самих комарів.