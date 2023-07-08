"Как мы могли напасть на страну, управляющую комарами?" Галкин высмеял популярный российский фейк (видео)

Юморист не стесняется критиковать российских топ-чиновников

Российский комик и шоумен Максим Галкин, который известен своей антивоенной позицией и критикой российского руководства, прошелся по известным фейкам пропаганды об украинских боевых комарах.

Соответствующее видео с фрагментом выступления Галкина обнародовал в своем telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

В частности комик напомнил, что подобными заявлениями часто грешит постоянный представитель россии при ООН василий небензя.

"А когда небензя заявил, что украинцы готовили боевых комаров… Как мы вообще могли напасть на страну, которая управляет комарами? Это самоубийство", — пошутил Галкин.

При этом он добавил, что после этого заявления понял, что небензя это "степень идиотизма", а не фамилия.

"Легкая степень идиотизма — это "бензя", а когда уж вообще, то это "небензя", — добавил он.

Как сообщалось ранее, заявления российских представителей о "боевых комарах" неоднократно критиковали и другие делегации в ООН, что, впрочем, не остановило этот поток фейков.

Так после подрыва Каховской ГЭС в россии с полной серьезностью заявили, что это было нужно Украине, чтобы более эффективно применять тех самых комаров.