В ООН прямо высказали россии, что думают о "боевых комарах" и прочих бреднях (видео)

Албания разнесла россию в ООН из-за "боевых комаров"

Представитель Албании в Совете безопасности ООН жестко раскритиковал российские пропагандистские высказывания о "биолабораториях" в Украине и прочих "боевых комарах".

Так 28 октября посол Албании Ферит Ходжа во время собранного россией заседания Совбеза о якобы намерениях Украины применить биологическое оружие в виде "боевых комаров" высказался о российских фейках и прочих голословных заявлениях, которые никогда не подтверждаются и не имеют под собой никаких доказательств.

В частности он отметил, что это было уже четвертое или пятое заседание Совбеза собранное россией с "ничтожным результатом". Ходжа задал присутствующим вопрос о том, неужели Совбезу нечем заняться, кроме как выслушивать российскую пропаганду.

"Мы сегодня уже выслушали многочисленные обвинения, в том числе и о разных патогенах и комарах. Интересно, а как эти комары проводили бы различия между русскими и украинцами?", — спросил он.

Кроме того, он отметил, что россия "упивается" своими речами в ООН и искажает реальность, чему мировое сообщество подыгрывать не должно.

Напомним, бывший посол Украины в США, дипломат Владимир Ельченко рассказал "Телеграфу" о том, почему россияне начали разгонять откровенные фейки и озвучивать их в ООН.