Дипломатический фронт и "грязная бомба" путина: почему россия усилила давление на ООН

Экс-посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал "Телеграфу" о коварной, но смешной тактике москвы

На международном уровне россия усилила дипломатическое и политическое давление, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от своих преступлений в Украине, а также от катастрофических последствий вторжения на украинскую территорию и военные действия против украинцев.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал бывший посол Украины в США, дипломат Владимир Ельченко, комментируя откровенные фейки путина о якобы "грязном оружии" в Украине, которые начали распространять шойгу с герасимовым и прокремлевские СМИ.

"Это (фейки о "грязной бомбе", - Авт.) чисто отвлечение внимания от главного — от агрессии. Не зря они затеяли целую такую спецоперацию. Сначала эти телефонные звонки шойгу (министра обороны рф, - Авт.), затем небензя (представитель рф в ООН и СБ, — Авт.) написал на пять страниц письмо всем членам ООН с обвинениями Украины. Вчера состоялось закрытое заседание Совета Безопасности по запросу россиян. Думаю, не зря оно было закрытым, потому что там присутствовали только члены Совбеза. После этого небензя сможет выходить и рассказывать, что весь мир якобы поддержал обеспокоенность россии. Хотя я уверен, что другие страны (те же американцы, французы, англичане, которые написали общее письмо по этому поводу), они все это рассказывают совсем по-другому. То есть закрытость она, как говорится, больше — для скабеевой-шоу», — подчеркивает дипломат.

По словам Владимира Ельченко, на четверг, 27 октября, запланировано еще одно заседание Совбеза, где наверняка снова будет выноситься на обсуждение "вопрос о биолабораториях, каких-то биоптицах, и мол, о станциях и лабораториях, которые построили американцы" в Украине.

"Думаю, что наша страна все равно правильно сделала. В частности, как заявил министр Кулеба (глава МИД Дмитрий Кулеба, — Авт.), и "Энергоатом", пригласив наблюдателей МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии, — Авт.) на объекты, которые небензя называл в своем письме — Харьковскую лабораторию и Киевский институт ядерных исследований. Пожалуйста, приезжайте. Но это смешно выглядит, потому что инспекторы МАГАТЭ так или иначе посещают эти точки. Это делается в рамках соглашения о гарантиях, которые Украина имеет с МАГАТЭ, как и все остальные страны (как члены МАГАТЭ, так и участницы договора о нераспространении ядерного оружия.) Это обязательная процедура: они ездят и проверяют по всему миру все объекты, где может быть любое распространение ядерных материалов", — отмечает он.

Как добавляет экс-посол, ничего нового в этой истерии от россии он лично не увидел, и эти "грязные" фейки — сугубо для внутрироссийской аудитории, "чтобы отвлечь внимание от главного: от Херсона и всего остального". А весь мир уже не верит в откровенную пропаганду кремля, поэтому активность россии на уровне ООН не принесет ей каких-либо выгод.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что в Украину приедут эксперты МАГАТЭ, чтобы развенчать фейк россии о подготовке "грязной бомбы".

В то же время также сообщалось, что за последние несколько месяцев уверенность украинцев в том, что россия может нанести ядерный удар по Украине, значительно уменьшилась.