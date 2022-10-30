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В ООН прямо заявили росії, що думають про "бойові комарі" та інші марення (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Радбез ООН Новина оновлена 30 жовтня 2022, 22:52
Радбез ООН

Албанія рознесла росію в ООН через "бойових комарів"

Представник Албанії в Раді безпеки ООН жорстко розкритикував російські пропагандистські висловлювання про "біолабораторії" в Україні та інші "бойові комарі".

Так 28 жовтня посол Албанії Феріт Ходжа під час зібраного росією засідання Ради безпеки про нібито наміри України застосувати біологічну зброю у вигляді "бойових комарів" висловився про російські фейки та інші голослівні заяви, які ніколи не підтверджуються і не мають під собою жодних доказів.

Зокрема, він зазначив, що це було вже четверте або п’яте засідання Ради безпеки зібране росією з "нікчемним результатом". Ходжа поставив присутнім питання про те, невже Раді безпеки нічим зайнятися, окрім як вислуховувати російську пропаганду.

"Ми сьогодні вже вислухали численні звинувачення, у тому числі й про різні патогени та комарів. Цікаво, а як ці комарі проводили б відмінності між росіянами та українцями?", — запитав він.

Крім того, він зазначив, що росія "впивається" своїми промовами в ООН і спотворює реальність, чому світова спільнота підігравати не повинна.

Нагадаємо, колишній посол України в США дипломат Володимир Єльченко розповів "Телеграфу" про те, чому росіяни почали розганяти відверті фейки і озвучувати їх в ООН.

Теги:
#Росія #ООН #Албанія