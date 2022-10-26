Дипломатичний фронт і "брудна бомба" путіна: чому росія посилила тиск на ООН

Експосол України в США Володимир Єльченко розказав "Телеграфу" про підступну, але смішну тактику москви

На міжнародному рівні росія посилила дипломатичний і політичний тиск, щоб відволікти увагу світової спільноти від власних злочинів в Україні, а також від катастрофічних наслідків вторгнення на українську територію та військові дії проти українців.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів колишній посол України в США, дипломат Володимир Єльченко, коментуючи відверті фейки путіна про нібито "брудну зброю" в Україні, які почали поширювати шойгу з герасимовим та прокремлівські ЗМІ.

"Це (фейки про "брудну бомбу", — Авт.) суто відволікання уваги від головного — від агресії. Не дарма вони затіяли цілу таку спецоперацію. Спочатку оці телефонні дзвінки шойгу (міністра оборони рф, — Авт.), потім небензя (представник рф в ООН і РБ, — Авт.) написав на п'ять сторінок листа всім членам ООН із звинуваченнями України. Вчора відбулося закрите засідання Ради Безпеки по запиту росіян. Думаю, не дарма закрите, тому що там були присутні тільки члени Радбезу. Тобто після цього небензя зможе виходити і розповідати, шо весь світ нібито підтримав занепокоєння рф. Хоча, я впевнений, що інші країни (ті ж американці, французи, англійці, які написали спільного листа з цього приводу) вони все це розказують зовсім по-іншому. Тобто закритість вона, як кажуть, більше — для скабєєвої-шоу", — підкреслює дипломат.

За словами Володимира Єльченка, на четвер, 27 жовтня, заплановане ще одне засідання Радбезу, де напевно знову виноситься на обговорення "питання про біолабораторії, якихось біоптахів, і мовляв, про станції і лабораторії, які збудували американці" в Україні.

"Думаю, що наша країна все одно правильно зробила. Зокрема, як заявив міністр Кулеба (очільник МЗС Дмитро Кулеба, — Авт.), і "Енергоатом", запросивши спостерігачів МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії, — Авт.) на об'єкти, які небензя називав у своєму листі, — Харківську лабораторію і Київський інститут ядерних досліджень. Будь-ласка, приїжджайте. Але це смішно виглядає, тому що інспектори МАГАТЕ так чи інакше відвідують ці точки. Це робиться в межах угоди про гарантії, які Україна має з МАГАТЕ, як і всі інші країни (як члени МАГАТЕ, так і учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї). Це обов'язкова процедура. Вони їздять та перевіряють по всьому світу всі об'єкти, де може бути будь-яке розповсюдження ядерних матеріалів", — наголошує він.

Як додає експосол, нічого нового в цій істерії від рф він особисто не побачив, і ці "брудні" фейки — суто для внутрішньоросійської аудиторії, щоб відволікти увагу від головного: від Херсона та усього іншого. А весь світ вже не вірить у відверту пропаганду кремля, тож активність рф на рівні ООН не принесе їй якихось зисків.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував, що в Україну приїдуть експерти МАГАТЕ, щоб розвінчати фейк росії про підготовку "брудної бомби".

Водночас, також повідомлялось, за останні кілька місяців впевненість українців у тому, що росія може завдати ядерного удару по Україні, значно зменшилася.