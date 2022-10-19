Ядерний удар малоймовірний — Каспаров розповів про іншу загрозу від росії

Американці вже провели чіткі "червоні лінії" щодо ядерного стримування рф

Можливість побачити як звичайну, а й ядерну війну через імперських амбіцій путіна турбує багатьох українців. При цьому російський опозиціонер і відомий гросмейстер Гаррі Каспаров переконаний у протилежному: росія не ризикне застосувати таку зброю проти України, адже чітко розуміє, які наслідки на неї чекають. При цьому варто більше уваги надати регулярним масованим атакам окупантів на енергетичну інфраструктуру української держави.

Про це Каспаров говорив в ефірі телеканалу "Ми — Україна", повідомляє "Телеграф". Серед іншого, політик підкреслив, що американці вже всіма можливими способами провели для росії "червону лінію" щодо застосування ядерної зброї. Якщо в Кремлі вирішать це проігнорувати, на рф моментально обрушиться фізична відповідь.

"Вони розуміють, що американцям необов’язково відповідати тактичною ядерною зброєю, достатньо лише "Томагавків", — говорить Каспаров. — Вони знищать будь-яку російську базу чи корабель без застосування ядерної зброї".

Однією з головних цілей, вважає опозиціонер, може стати Чорноморський флот рф — у разі удару ядеркою по Україні Вашингтон знищить усі кораблі протягом години. При цьому такий розвиток подій сам Каспаров бачить малоймовірним. На його думку, зараз найнебезпечнішими є російські атаки дронами та ракетами на енергетичну інфраструктуру України.

"Не виключаю, що вони можуть піти й надалі, атакуючи інфраструктуру і в західних областях", — попередив він.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вже назвав цифру пошкоджених електростанцій в Україні, яка дуже шокує. За його словами, майже третину всіх існуючих об’єктів з вироблення е/е знищено ударами окупантів.

Саме тому українців закликають максимально економити електроенергію та не включати окремі прилади до мережі без потреби.