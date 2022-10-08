путін наважиться стати на ядерний шлях? Названо причини, чому боятися цього не варто

путін навряд чи наважиться ступити на ядерний шлях, адже йому чітко дали усвідомити, що на нього чекає після такого рішення

Останніми днями світова спільнота невтомно обговорює тему ядерного шантажу російського президента володимира путіна, який вже кілька разів прямо давав зрозуміти, що ймовірність його рішення щодо застосування зброї масового ураження, цілком реальна. Осторонь не залишився й американський лідер Джо Байден, який своїми останніми заявами чітко дав зрозуміти кремлівському диктатору, що наслідки такого його рішення можуть бути надзвичайно жорсткими. Водночас на думку британського економіста, експерта з питань України Тімоті Еша, путін все ж не наважиться використати "ядерку" проти України і на те є кілька вагомих причин.

За словами експерта, панікувати, побоюючись непоправних дій російського президента не варто, адже воно є маловірогідним. Крім того, він окреслив шість факторів, які свідчать про те, що страх путіна переважить бажання вдатися до "ядерки".

По-перше, на думку Еша, від ядерної зброї на полі бою дуже мало користі та лише "один головний біль", адже тактичні ядерні боєприпаси можуть пробити дірку у лавах противника, проте зібрати необхідну кількість конвенційних сил, аби нею скористатися, росія не зможе. По-друге, застосування "ядерки" одразу ізолює росію від глобального півдня та спричинить суттєво роздратування Китаю аж до того моменту, коли путін взагалі захоче його позбутися.

Не менш вагомою причиною британський економіст вважає загрозу цілого циклу ескалації, який не піддаватиметься контролю російського диктатора. Принаймні США точно готові завдати нищівного удару по росвійськам в Україні.

Четвертим фактором, який впливає на рішення путіна є ймовірність заохочення у розповсюдженні зброї масового ураження в інших країнах — Туреччині, Саудівській Аравії та інших. А росія на систематичній основі виступає проти такого поширення "ядерки".

Крім того, путін чітко усвідомлює ризик забруднення дружніх територій, як те було із Чорнобилем.

Останнім, проте не менш ваговим пунктом, експерт назвав визнанням поразки росії у конвенціональній війні.

"Україна перемогла рф у звичайній війні. Чи є у такому випадку росія наддержавою? Тому використання ядерної зброї росією насправді є ознакою слабкості, відчаю", — підсумував Еш.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як, на думку сенатора США, світ відповість путіну, якщо той все ж наважиться на застосування ядерної зброї проти України.