путін у зверненні погрозив використанням ядерної зброї

"Це не блеф", — запевняє кривавий диктатор

Президент росії володимир рутін заявив, що рф готова завдати ядерного удару у разі небезпеки.

Таку заяву він зробив у рамках свого виступу вранці у середу, 21 вересня.

Російський диктатор традиційно заявив, що країни Заходу влаштували "ядерний шантаж" обстрілами Запорізької АЕС і заявами на адресу рф.

путін нагадав, що росія теж має засоби ураження, котрі за деякими компонентами нібито є навіть сучаснішими за зброю НАТО.

"При загрозі територіальної цілісності нашої країни для захисту росії і нашого народу ми використаємо всі засоби, які є в нашому розпорядженні, це не блеф. Територіальна цілісність нашої Батьківщини, наша незалежність і свобода будуть забезпечені всіма наявними у нас засобами. Ті, хто намагаються шантажувати нас ядерною зброєю, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік", — заявив путін.

Його повне звернення можете переглянути на відео:

Варто зауважити, що звинувачення рф безглузді хоча б тому, що саме окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС, — останній удар по станції був зафіксований тільки цієї ночі, через нього сталася аварія, але працівники ЗАЕС змогли оперативно ліквідувати наслідки.

Як повідомляв "Телеграф", також у рамках свого виступу путін підтримав "референдуми" щодо захоплення окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.