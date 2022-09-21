Росіяни вночі обстріляли Запорізьку АЕС: куди влучили

Окупанти не соромляться навіть присутності на станції представників міжнародної місії МАГАТЕ

Не встиг світ переварити новину про повну зупинку роботи Запорізької АЕС, як росіяни вкотре влаштували обстріл території ядерного об’єкту. У ніч на 21 вересня вони пошкодили обладнання шостого енергоблоку, який забезпечує його зв’язок із відкритим розподільчим пристроєм станції.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому", передає "Телеграф". Зазначимо, що після обстрілу автоматично відключилися трансформатори, які забезпечують особисті потреби енергоблоку, а також основний блоковий трансформатор.

Енергоблок продовжив працювати на двох дизельних генераторах системи безпеки, котрі запустилися в аварійному режимі. Наразі саме за їх допомогою забезпечується робота необхідних насосів, що охолоджують ядерне паливо.

Майже через годину після пошкодження лінії працівники об’єкта змогли налагодити живлення систем шостого енергоблока за рахунок інших його "побратимів". Поки що дизель-генератори у постраждалому енергоблоці відключені, вони перебувають у режимі чергування.

Найбільш цинічним є той момент, що обстріл російські загарбники провели, незважаючи на присутність поряд із ними представників міжнародної місії МАГАТЕ. В "Енергоатомі" такі дії називають ядерним тероризмом і закликають керівництво МАГАТЕ реагувати на подібні випадки більш активно та рішуче.

Головна мета українських енергетиків — встановити зону ядерної та фізичної безпеки довкола атомних електростанцій нашої країни, включаючи Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на те, що відбувається в Енергодарі, реагує офіційний Вашингтон.

Також ми публікували думку медіаекспертки Тетяни Попової, яка пояснила, яким чином МАГАТЕ може допомогти росіянам якнайшвидше покинути територію ЗАЕС.