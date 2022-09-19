Ядерна загроза для України: у США розповіли, як готуються до відповіді росіянам

Ситуацію довкола ЗАЕС у США також вважають небезпечною і наголошують, що контролювати станцію має України

Загроза застосування російською владою ядерної зброї у війні проти України нікуди не зникала, попри всі заперечення верхівки кремля. Це показало і нехтування безпековою ситуацією на Запорізькій АЕС, по якій росіяни завдавали ударів. Саме тому США не припиняє обговорень з іншими західними країнами щодо реакції на ймовірне застосування "ядерки".

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона назвала будь-які розмови про використання атомної зброї безвідповідальними і додала, опираючись на слова президента Джо Байдена, що у ядерній війні неможливо перемогти.

"Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде абсолютно неприпустимим і викличе серйозні наслідки", — зазначила Бріджит Брінк.

Посол США в Україні додала, що американська сторона разом з іншими західними політиками обговорює реакцію на ймовірний ядерний удар. А на запитання, чи має Америка план на такий випадок, Брінк відповіла наступне: "Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли б вчинити у відповідь на ті дії, які були б абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив".

При цьому вона додала, що ситуація на Запорізькій АЕС також є дуже небезпечною. Тому США підтримує вимогу України щодо створення навколо атомного об'єкта демілітаризованої зони, а також повернення повного контролю над станцією українській стороні.

"Ми співпрацюємо з МАГАТЕ та міжнародними партнерами на підтримку цієї мети, бо ситуація небезпечна", — резюмувала Бріджит Брінк.

Нагадаємо, що США пообіцяли України зброю для прикриття неба над ТЕС та ТЕЦ України – "Телеграф" з'ясував, про що йдеться. Додамо, що це озброєння увійде у новий пакет допомоги від США розміром 182 млн доларів.