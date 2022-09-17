США обіцяли зброю для прикриття неба над ТЕС та ТЕЦ України – про що йдеться

Україна отримає кілька зенітно-ракетних комплексів, які мають допомогти закрити небо над містами

Постійні ракетні удари, яким кілька днів зазнає громадянська інфраструктура Кривого Рогу, а раніше Харкова та інших міст, зробили особливо актуальним питання протиповітряної оборони. В результаті США пообіцяли передати Україні системи ППО NASAMS.

Що це таке і чим вони цінні для ЗСУ, розбирався "Телеграф".

Для боротьби з крилатими ракетами

Спочатку NASAMS — це зенітно-ракетний комплекс норвезької армії, розроблений на початку 90-х років, але після того, як стало зрозуміло, що комплекс може збивати крилаті ракети, ним зацікавилися США.

У підсумку до модернізації системи підключилися американські фірми і за наступні роки було розроблено три модифікації системи, остання з яких, NASAMS-3, була використана в 2019 році.

Залежно від модифікації та ракети, система NASAMS може збивати ворожі ракети на дальності від 20 до 180 км (ракети AIM-120D), висоті до 21 км, з приблизно 85% ймовірністю влучення в ціль, зі швидкістю останньої до 1000 метрів за секунду ( 3600 км/год).

Такі характеристики мають дозволити ЗСУ закрити небо для гіперзвукової російської ракети "Онікс", яку через швидкість 3500 км українські системи ППО перехопити не в змозі.

Україна посилює систему ППО

Два комплекси ППО NASAMS, які отримає Україна, будуть лише частиною їхньої загальної кількості в 8 одиниць, які будуть передані ЗСУ, щоправда, трапиться це приблизно через 2 місяці, оскільки спершу їх потрібно зробити. За цей уряд США вже заплатив 182 мільйони доларів.

Також в Україну очікується постачання двох ЗРК IRIS-T SL з Німеччини, здатні забезпечити захист від повітряних атак на 360 градусів і вражати цілі на висоті до 20 км і дальності 40 км.