ЗРК IRIS-T SL – чи захистять німецькі системи ППО українське небо на 100%

Нова система ППО має одну особливість, яка дозволяє успішніше перехоплювати ворожі ракети та літаки

Хоча повітряна небезпека порівняно з першими місяцями війни помітно впала, Україна, як і раніше, страждає від ракетних та авіаударів окупантів. За словами начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-майора Миколи Жирнова, вдається збивати не більше 70% ракет, що запускаються.

Вже восени цей показник може зрости завдяки постачанню систем ППО IRIS-T SL, про що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Про передачу Україні даної системи німецький канцлер Олаф Шольц заявив ще в червні, наголосивши, що це найсучасніша система ППО Німеччини вона зможе захистити ціле велике місто.

У чому ж унікальність цієї системи озброєння — у цьому розбирався "Телеграф".

Від авіаційної ракети до ЗРК

Свій початок система IRIS-T SL бере з 90-х років, коли Німеччина вирішила розробити власну ракету для літаків системи "повітря-повітря". У 2005 році перші ракети були прийняты на озброэнняі під назвою IRIS-T.

Створені ракети були визнані настільки вдалими, що вже у 2007 році розпочалася розробка наземного варіанту комплексу IRIS-T, основну увагу приділили новому двигуну та системі управління. Роботи над ракетою та її випробування зайняли 8 років, поки в 2015 році нову систему IRIS-T SL не було прийнято на озброєння ФРН.

У чому унікальність IRIS-T SL?

У порівнянні зі своїм прототипом IRIS-T оснащена збільшеним твердопаливним двигуном, каналом передачі даних та носовим обтічником для зменшення лобового опору, тобто має більш високу швидкість та дальність польоту.

Ракета IRIS-T SL має уламковий боєголовок, здатний забезпечити захист від повітряних атак на 360 градусів і може вражати цілі на висоті до 20 км і дальності 40 км. Тому комплекс відноситься до систем малої дальності і може збивати мету не далі ніж 40 км від її кінцевої мети.

Системи Ірис мають різні модифікації

Досягається відстеження мети завдяки системі керування ракети, оснащеною технологією глобальної системи позиціонування (GPS)/інерційної системи навігації (INS) для автономної навігації.

Саме автономна навігація робить в теорії ракету IRIS-T SL такою досконалою. Вбудований радіочастотний канал передачі даних дозволяє коригувати політ ракети до мети, а високоточна пасивна інфрачервона ГСН забезпечує наведення ракети, підвищену стійкість до засобів протидії та високу точність ураження мети.

Простіше кажучи, радар ППО не тільки дає змогу відстежити траєкторію ворожої ракети, а й коригувати ракету IRIS-T SL, якщо ворожа мета змінить траєкторію, те саме можна буде зробити і для IRIS-T SL, передавши їй нові дані.

Це вміння теоретично робить ракети IRIS-T SL високоточним інструментом для знищення ворожих ракет.

Тим не менш, і наявною технікою ЗСУ досягають високих результатів, наприклад, збивши всі 5 ракет "Калібр", випущених окупантами по Україні в одній з атак.