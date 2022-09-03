Зеленський відзначив виняткову роботу української ППО та розповів про ситуацію на фронті (відео)

На фронті тривають тяжкі бої

Українські підрозділи протиповітряної оборони на сході нашої країни за день змогли збити російський гелікоптер, три безпілотники та п’ять крилатих ракет "Калібр", на що звернув увагу президент Володимир Зеленський.

У своєму традиційному відеозверненні він зазначив, що такі результати означають врятовані життя громадян нашої країни, а також можливість для них не боятися.

"Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет та авіації. Це одне із фундаментальних питань для нашої держави", — сказав Зеленський.

Він також подякував країнам-партнерам за те, що допомагають Україні забезпечувати захист від російського терору і тим самим берегти життя українців.

Проте він зазначив, що важкі бойові дії продовжуються на різних напрямках, включаючи Харківську область, Донбас та південні області.

Як повідомлялося раніше, американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес зазначив, що через жахливу логістику російські війська в Україні перебувають у виснаженому стані, а тому він не виключив, що ЗСУ зможуть вийти на кордони 23 лютого вже до кінця 2022 року.