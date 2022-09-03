У росіян немає сил: американський генерал дав оптимістичний прогноз щодо контрнаступу України

Генерал звернув увагу на те, що російські війська виснажені

Українські захисники цілком спроможні вийти на кордони 23 лютого ще до кінця 2022 року, якщо продовжать отримувати підтримку від країн Заходу.

Про це повідомив в інтерв’ю сайту "Хартія 97" американський генерал-лейтенант у відставці та голова Кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Ходжес.

За його словами, російські війська в Україні виснажені через жахливу логістику, яка не дозволяє їм проводити будь-яку велику наступальну операцію, а також не дасть їм впевнено протистояти масштабному наступу українських сил, якщо їх підтримуватиме Захід.

"Думаю, що до кінця цього року ми побачимо, як російські сили будуть повністю відкинуті до лінії 23 лютого", — сказав Ходжес.

Крім того, він каже, що якщо подивитися на карту бойових дій, то можна побачити, що росіяни за пів року вторгнення з усією своєю перевагою у військовому потенціалі змогли взяти під свій контроль лише "тонку смужку", яка з кожним днем стає дедалі меншою.

Також Ходжес не сумнівається, що Україна поверне Крим через поєднання дипломатичних та військових зусиль, проте це, за його прогнозом, буде вже наступного року.

Як повідомлялося раніше, останнім часом у Криму все частіше чути вибухи, а у президента України почали продумувати плани щодо евакуації місцевих жителів, якщо деокупація піде за "активним сценарієм".

Тим часом у ГУР Міноборони запропонували місцевим жителям надати українським спецслужбам дані про місця перебування окупантів та колаборантів.