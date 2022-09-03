Незабаром зазвучить і "Червона калина": на набережній Ялти музикант зірвав оплески виконанням "Смереки"

Трубач розпочав "лагідну українізацію" Криму

У тимчасово окупованому Криму, де останнім часом нерідкі "бавовни", у місті Ялті відбулася досить незвичайна вистава: музикант Віктор Малиновський, якому влада довгий час забороняла виступати, таки досяг позитивного для себе рішення і дав невеликий імпровізований концерт для місцевої публіки.

Звичайно, заборони – справа звичайна для росії, але тут цікавішою деталлю є пісня, яку Малиновський вирішив виконати разом зі своїм знаменитим псом Мухтаром – послухайте її на відео, яке користувачі наводять у Facebook.

У Криму звучав "Смерека"

Звичайно ж, це знаменита "Смерека", написана Любомиром Якимом у 1969 році для ансамблю "Троїсті музики". Згодом пісню переспівувала у різних версіях велика кількість виконавців, а найвідомішою вона стала у виконанні Миколи Гнатюка.

Хитрий Малиновський, мабуть, вирішив спеціально виконати знамениту українську пісню, щоб висловити протест проти свавілля окупаційної влади.

Сама ж сама публіка із захопленням сприймала хіт – із усмішками, знімаючи музичний номер на камери смартфонів. Деякі при цьому пританцьовували, а фінальні ноти заглушили гучні оплески.

Таким чином, напередодні приходу на острів ЗСУ трубач почав "лагідну українізацію" Ялти.

"Крим — це Україна. Сподіваюся скоро там звучатиме і Червона калина, головне — собаці подобається", — підписала ролик Людмила Чайка, яка виклала його в соцмережу. І з нею не можна не погодитись!

Водночас окупаційна влада, налякана "бавовнами", намагається з жахом заборонити все українське. Так, кілька днів тому на острові чоловіка заарештували за пісню "Ой, у лузі червона калина", яку він слухав у власному авто.