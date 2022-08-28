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У Севастополі сталася "бавовна": окупанти могли обстріляти себе самі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Крим – це Україна Новина оновлена 28 серпня 2022, 20:12
Крим – це Україна

Чергова "бавовна" сталася на окупованій території

У неділю, 28 серпня, на 186-й день повномасштабного вторгнення рф в окупованому росією Криму було чути вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, які також опублікували звуки вибухів. "Бавовна" сталася у Севастополі на мисі Фіолент, а також у Козачій бухті.

"На кримському мисі Фіолент чутний вибух, очевидці зняли відео. Зараз там чути сирену. Також повідомляють про "хлопки" в Козачій бухті", — передає telegram-канал "Ньюсач/Двач".

Окупаційна "влада" заявила, що в небі над Севастополем за допомогою систем ППО нібито був збитий безпілотник.

Крім того, місцеві пабліки повідомляють, що у районі мису Фіолент росіяни невдало запустили власну ракету. Йдеться про протикорабельну ракету "Онікс", яка може вражати й наземні цілі. Повідомляється, що російська ракета впала поблизу місця запуску. Зазначимо, у момент запуску "Онікса" в Одеській області була повітряна тривога. Як тільки ракета впала, на Одещині дали відбій тривоги.

мыс Фиолент на карте Украины
мис Фіолент на карті України
Казачья бухта на карте Укрианы
Козача бухта на карті України

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму чоловіка заарештували за пісню "Ой, у лузі червона калина".

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган чітко озвучив долю Криму.

Теги:
#Україна #Росія #Крим #Війна з Росією