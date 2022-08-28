У Севастополі сталася "бавовна": окупанти могли обстріляти себе самі

Чергова "бавовна" сталася на окупованій території

У неділю, 28 серпня, на 186-й день повномасштабного вторгнення рф в окупованому росією Криму було чути вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, які також опублікували звуки вибухів. "Бавовна" сталася у Севастополі на мисі Фіолент, а також у Козачій бухті.

"На кримському мисі Фіолент чутний вибух, очевидці зняли відео. Зараз там чути сирену. Також повідомляють про "хлопки" в Козачій бухті", — передає telegram-канал "Ньюсач/Двач".

Окупаційна "влада" заявила, що в небі над Севастополем за допомогою систем ППО нібито був збитий безпілотник.

Крім того, місцеві пабліки повідомляють, що у районі мису Фіолент росіяни невдало запустили власну ракету. Йдеться про протикорабельну ракету "Онікс", яка може вражати й наземні цілі. Повідомляється, що російська ракета впала поблизу місця запуску. Зазначимо, у момент запуску "Онікса" в Одеській області була повітряна тривога. Як тільки ракета впала, на Одещині дали відбій тривоги.

мис Фіолент на карті України

Козача бухта на карті України

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму чоловіка заарештували за пісню "Ой, у лузі червона калина".

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган чітко озвучив долю Криму.