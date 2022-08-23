Ердоган чітко озвучив долю Криму (відео)

Турецький лідер окреслив, кому має належати Крим та чому

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який раніше висловив своє бачення того, чим має завершитися розв’язана росією війна проти України, заявив, що окупований рф ще 2014 року Кримський півострів має бути повернутий Україні.

Про це турецький лідер заявив під час онлайн-саміту "Кримської платформи" у вівторок, 23 серпня.

"За міжнародним правом Крим має бути повернутий Україні", — підкреслив президент Турецької республіки.

Ердоган наголосив, що це є критично важливим як для регіону, так і для ситуації з безпекою у світі.

Також він зазначив, що для Туреччини є надзвичайно важливим дотримання прав корінного народу Криму – кримських татар.

У цьому контексті варто відзначити, що Ердоган і раніше не визнавав законність анексії росією Криму, чим неслабо дратував як російську владу, так і їх пропагандистыв. Выдносно ж кримських татар, це також є частиною політики Ердогана по створенню "тюркського світу". У рамках цієї парадигми в Туреччині почали видавати довгострокові посвідки на проживання кримським татарам на підставі статусу "співвітчизників з тюркським корінням".