"Співвітчизники з тюркським корінням": Туреччина надала кримським татарам новий статус, що він дає

Кримським татарам у Туреччині надали статус "співвітчизників з тюркським корінням"

Влада Туреччини, чий лідер Реджеп Тайіп Ердоган поступово створює "тюркський світ", почала видавати довгострокові посвідки на проживання кримським татарам на підставі статусу "співвітчизників з тюркським корінням".

Про це повідомляє турецька інформаційна агенція Anadolu.

У замітці наголошується, що відповідну ініціативу висунув голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу у червні 2022 року.

Завдяки набуттю статусу "співвітчизників з тюркським корінням" кримські татари разом з турками-месхетинцями, уйгурами, етнічними турками з Болгарії та Греції можуть отримати довгостроковий дозвіл на проживання без необхідного 8-річного терміну безперервного проживання на території Туреччини.

Справа в тому, що для отримання довгострокової посвідки на проживання в Туреччині необхідно безперервно прожити у країні ті самі 8 років, але відповідно до рішення Ради з міграційної політики Туреччини від 15 лютого 2017 року посвідка на проживання може бути надана "співвітчизникам з тюркським корінням" без цієї вимоги.

Згідно з офіційними даними, наразі в Туреччині перебувають 4296 біженців з тюркським корінням, що постраждали в результаті війни, розв’язаної росіями проти України. З них 2395 турків-месхетинців, а також 2804 особи (з яких 409 кримських татар) розміщені в центрах у п’яти областях. У цих центрах дітям – жертвам війни надаються такі послуги, як лікування, психолог, розваги та освіта.

Як повідомлялося, раніше посол України в Анкарі Василь Боднар зазначив, що хоч Туреччина є однією з країн посередників між Україною та росією, але називати її "союзником України" повною мірою не варто.