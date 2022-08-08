Ердоган впливає на путіна, але має свої інтереси: посол України озвучив нюанси

Україна та Туреччина взаємодіють у багатьох сферах

Туреччина — одна з країн посередників між Україною та росією. Напередодні турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган знову запропонував діалог на рівні глав держав, але називати Туреччину "союзником України" повною мірою не варто. Країна є для України стратегічним партнером.

Про зв’язки росії та Туреччини, а також взаємодію з Україною розповів посол нашої країни у Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю "РБК-Україна". Диппредставник зазначив, що Туреччина має свої інтереси, які у зв’язку з російським вторгненням не відійшли на другий план.

З позитивних сторін партнерства з Туреччиною Боднар виділив як політичну та гуманітарну підтримку, так і посередницькі послуги та закриття проток для російських військових суден. Попри те, що у росії та Туреччини залишаються тісні зв’язки, з Україною у південної країни великий комплекс взаємодії: "Це та країна, яка передусім відстоює свої інтереси і реалізує їх тим способом, яким може", — цитує видання слова Боднара. "Це не означає, що ми маємо зіпсувати відносини в цьому обсязі, які ми з ними маємо, тільки через те, що ми на щось ображені".

Нагадаємо, що одним із наслідків діалогу Росії та Туреччини є розв'язання зернового питання. Боднар вважає, що певною мірою Ердоган може впливати на диктатора володимира путіна, не примусом, а в стимулюванні до виконання певних угод.

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Нагадаємо, лідери росії та Туреччини регулярно ведуть діалог. Так, перед зустріччю на першому тижні серпня, вони бачилися в Ірані на початку третьої декади липня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Боднар поінформував про продовження спільного проєкту України та Туреччини щодо будівництва заводу "Байрактарів" у нашій країні. Частина комплектуючих будуть українського виробництва.