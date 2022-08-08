Эрдоган влияет на путина, но имеет свои интересы: посол Украины озвучил нюансы

Украина и Турция взаимодействуют во многих сферах

Турция — одна из стран посредников между Украиной и россией. Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил диалог на уровне глав государств, но называть Турцию "союзником Украины" в полной мере не стоит. Страна является для Украины стратегическим партнером.

Об связях россии и Турции, а также взаимодействии с Украиной рассказал посол нашей страны в Турции Василий Боднар в интервью "РБК-Україна". Диппредставитель отметил, что у Турции есть свои интересы, которые в связи с российским вторжением не отошли на второй план.

Из позитивных сторон партнерства с Турцией Боднар выделил как политическую и гуманитарную поддержку, так и посреднические услуги и закрытие проливов для российских военных суден. Несмотря на то, что у россии и Турции остаются тесные связи, с Украиной у южной страны большой комплекс взаимодействия: "Это та страна, которая, прежде всего, отстаивает свои интересы и реализует их тем способом, которым может", — цитирует издание слова Боднара. "Это не означает, что мы должны испортить отношения в том объеме, которые мы с ними имеем, только потому, что мы на что-то обижены".

Напомним, что одним из последствий диалога россии и Турции является решение зернового вопроса. Боднар считает, что в определенной мере Эрдоган может влиять на диктатора владимира путина, не в принуждении, а в стимулировании для выполнения определенных соглашений.

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Напомним, лидеры россии и Турции регулярно ведут диалог. Так, перед встречей в первую неделю августа, они виделись в Иране в начале третьей декады июля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Боднар проинформировал о продолжении совместного проекта Украины и Турции по строительству завода "Байрактаров" в нашей стране. Часть комплектующих будут украинского производства.