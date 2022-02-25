Турция может закрыть проход через проливы в Черное море, но есть нюанс
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Украинский посол в Анкаре обратился к турецким властям с просьбой закрыть для кораблей проход по проливам. Прохождение морскими судами Босфора и Дарданелл контролируется Турцией согласно конвенции Монтре.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
Как отметил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Турция может пойти на этот шаг и закрыть проходы в военное время, но у российских кораблей останется лазейка — корабли агрессора смогут вернуться на свои базы беспрепятственно.
Он также отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Конвенция Монтре предполагает, что если Турция не является стороной в войне, могут быть приняты меры в отношении стран, участвующих в войне.
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