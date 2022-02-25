Укр

Киевлян просят спрятаться в убежища: нардепы сообщают о грядущем ударе авиации РФ по столице

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Киев готовится к опасности Новость обновлена 25 февраля 2022, 08:38
Киев готовится к опасности

На столицу Украины наступает враг

Обострение в Киеве на второй день войны с Россией нарастает. Сообщается о вероятности прибытия из Беларуси в столицу Украины ударной группы авиации врага — жителей просят спрятаться в укрытиях. Киевляне 25 февраля слышат взрывы с раннего утра.

О риске авиаудара по столице сообщает нардеп Алена Шкрум. Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что возможен заход врага в Ворзель (пгт возле Ирпеня в Киевской области) и окрестные населенные пункты.

Чтобы не дать врагу прорваться украинские военные взрывают мосты на пути к столице Украины. Сообщается о двух разрушенных мостах — в Иванкове на пути к Киеву от границы (через Вышгород) и в селе Романовка Киевской области (мост через реку Ирпень).

Как ранее сообщал "Телеграф", в Киеве части сбитого самолета упали на дом. Авиаудар был нанесен по столице ранним утром, и хотя украинские ПВО сбили ракеты, их обломки попали в жилые районы. Пострадали минимум восемь человек.

Атаки российских войск продолжаются и в других населенных пунктах Киевщины и областях Украины.

Теги:
#Киев #Россия #Война #Авиация #Атака
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