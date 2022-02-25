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Туреччина може закрити прохід через протоки у Чорне море, але є нюанс

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Протока Босфор Новина оновлена 25 лютого 2022, 08:55
Протока Босфор

У документах є особливість

Український посол в Анкарі звернувся до турецької влади з проханням закрити для кораблів прохід протоками. Проходження морськими судами Босфору та Дарданел контролюється Туреччиною згідно з конвенцією Монтре.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Як зазначив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу, Туреччина може піти на цей крок і закрити проходи у воєнний час, але у російських кораблів залишиться лазівка — кораблі агресора зможуть повернутися на свої бази безперешкодно.

Він також наголосив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України. Конвенція Монтре передбачає, що якщо Туреччина не є стороною у війні, можуть бути вжиті заходи щодо країн, що беруть участь у війні.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти намагаються прорватися в Україні за декількома напрямками. Щоб зупинити просування противника на Київ, підривають мости, а в самій столиці — небезпека авіаційного удару.

Президент України Володимир Зеленський у ранок другого дня вторгнення Росії звернувся до нації із закликом зупиняти ворога усюди.

Теги:
#Україна #Туреччина #Протоки
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