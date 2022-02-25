Підірвані мости в Іванковому та Романівці

ЗСУ підривають мости під Києвом, стримуючи просування техніки окупантів у бік Києва.

Так, за повідомленням радника голови МВС Антона Геращенка, було підірвано міст на Іванківському напрямку.

Іванков знаходиться на півдорозі від кордону до Києва. Біля Іванкова бійці збройних сил України підірвали міст, щоб зупинити танкову колону окупаційних військ, що рухалася у бік Вишгорода. Після проходження цього мосту відкривається нагода наступати на Київ через Вишгород.

Крім того, в селі Романівка на Київщині підірвали міст через річку Ірпінь.

Як повідомляв "Телеграф", просування російських танків на Київ із півночі сьогодні вранці було припинено.

Нагадаємо, на іншому напрямку, у Сумах, точаться бої. Одне з відео зіткнень стало популярним у мережі.

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