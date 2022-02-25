Рус

ЗСУ підривають мости під Києвом, стримуючи просування техніки окупантів у бік Києва

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
841
Міст на Іванківському напрямку підірваний Новина оновлена 25 лютого 2022, 08:10
Міст на Іванківському напрямку підірваний

Підірвані мости в Іванковому та Романівці

ЗСУ підривають мости під Києвом, стримуючи просування техніки окупантів у бік Києва.

Так, за повідомленням радника голови МВС Антона Геращенка, було підірвано міст на Іванківському напрямку.

Іванков знаходиться на півдорозі від кордону до Києва. Біля Іванкова бійці збройних сил України підірвали міст, щоб зупинити танкову колону окупаційних військ, що рухалася у бік Вишгорода. Після проходження цього мосту відкривається нагода наступати на Київ через Вишгород.

Крім того, в селі Романівка на Київщині підірвали міст через річку Ірпінь.

Як повідомляв "Телеграф", просування російських танків на Київ із півночі сьогодні вранці було припинено.

Нагадаємо, на іншому напрямку, у Сумах, точаться бої. Одне з відео зіткнень стало популярним у мережі.

"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі " Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України ".

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Війна
Володимир Зеленський
Україна
"Зупиняйте ворога усюди, де бачите": Зеленський звернувся до українців на другий ранок обстрілів (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
"Зупиняйте ворога усюди, де бачите": Зеленський звернувся до українців на другий ранок обстрілів (відео)
Дата публікації
Категорія
Втрати військ Росії: у Міноборони озвучили значну цифру
Втрати військ Росії: у Міноборони озвучили значну цифру
Дата публікації
Категорія
Авіаудар по Києву: уламки збитої ракети впали на житловий будинок
Авіаудар по Києву: уламки збитої ракети впали на житловий будинок
Дата публікації
Категорія
Вторгнення РФ
Без батька залишились двоє дітей: російські окупанти розстріляли українського рятівника на Сумщині (фото)
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна вторглись до України, Росія наносить масштабні удари з різних напрямків (оновлюється)