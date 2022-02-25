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Киян просять сховатися в укриття: нардепи повідомляють про майбутній удар авіації РФ по столиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Київ готується до небезпеки Новина оновлена 25 лютого 2022, 08:38
Київ готується до небезпеки

На столицю України наступає ворог

Загострення у Києві на другий день війни з Росією наростає. Повідомляється про ймовірність прибуття з Білорусі до столиці України ударної групи авіації ворога – мешканців просять сховатись в укриттях. Кияни 25 лютого чують вибухи з самого ранку.

Про ризик авіаудару по столиці повідомляє нардеп Альона Шкрум. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що можливий захід ворога у Ворзель (смт біля Ірпеня у Київській області) та навколишні населені пункти.

Щоб не дати ворогові прорватися, українські військові підривають мости на шляху до столиці України. Повідомляється про два зруйновані мости — в Іванкові на шляху до Києва від кордону (через Вишгород) та в селі Романівка Київської області (міст через річку Ірпінь).

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Києві частини збитого літака впали на будинок. Авіаудар був нанесений по столиці рано-вранці, і хоча українські ППО збили ракети, їх уламки потрапили в житлові райони. Постраждали мінімум вісім людей.

Атаки російських військ продовжуються і в інших населених пунктах Київщини та областях України.

Теги:
#Київ #Росія #Війна #Авіація #Атака
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