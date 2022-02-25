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Ракетні удари та спроба прориву на Київ: свіжі дані з фронтів України на ранок 25 лютого

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Наслідки обстрілу в Старобільську Новина оновлена 25 лютого 2022, 07:35
Наслідки обстрілу в Старобільську

Українські військові утримують позиції

В Україні розпочалася друга доба російського вторгнення. Українські захисники продовжують стримувати окупантів, завдаючи втрати ворогові.

За даними оперативного зведення по Україні, біля Кропивницького російський агресор завдав повітряного удару по захисникам. Авіація ворога була активна і на півдні — вище від Вилкового та з Тирасполя.

На Київщині десантники ЗСУ ведуть бої біля Димера та Іванкова. Туди просунулась значна частина бронетехніки ворога. На кордоні річки Тетерів зупинили переважаючі сили ворога. Міста через річку більше немає. Також неподалік столиці сили оборони утримують аеродром Гостомель, де вчора точилися бої.

Київ пережив непростий ранок — українська система ППО збила дві ракети російських військ після 4 ранку. Уламки однієї з них потрапили до багатоповерхового будинку.

"Земля під ногами окупанта має горіти", — резюмується ранкове зведення.

За даними сил ООС, російські диверсанти не раз намагалися пройти в тил українським військовим у районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого, Біловодська. Їх знищили.

Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, у Старобільську внаслідок обстрілу почалися пожежі.

Раніше "Телеграф" писав про падіння уламків літака на двоповерховий будинок у Києві.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Вторгнення #Зведення
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