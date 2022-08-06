Зеленскому и путину снова предложили встретиться: названо место

В субботу, 6 августа, на 164-йдень полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе кремля владимиру путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я с самого начала подчеркивал, что в войне на Украине не будет победителя. Несмотря на трудности, я также сохраняю свою твердую веру в то, что кризис будет разрешен за столом переговоров.Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем организовать у себя его встречу с господином Зеленским. Мы продолжим. Я молю бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", — заявил Эрдоган.

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