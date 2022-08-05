Зеленский призвал мир "ассиметрично" отреагировать на обстрелы россиян по Запорожской АЭС: подробности (видео)

Появился очередной аргумент в пользу признания россии государством–спонсором терроризма

После циничных ударов рф по Запорожской АЭС против всей российской атомной отрасли необходимо применить жесткие санкции.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении к нации заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает YouTube-канале "Офіс Президента України". Глава государства отметил, что цивилизованному миру необходимо ударить санкциями по "Росатому".

"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды за день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора.

россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания россии государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от "Росатома" до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", — считает президент.

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Ранее президент высказался касательно нашумевшего отчета Amnesty International. Добавим, что на днях глава государства собирал ставку Верховного главнокомандующего.