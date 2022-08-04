"Аморальная избирательность": Зеленский жестко раскритиковал нашумевший доклад Amnesty International

Международная организация удивила своим новым отчетом о войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на доклад Amnesty International, в котором говорилось о том, что ВСУ своей тактикой ведения войны с рф создают опасность для гражданских.

Соответствующее заявление главы государство доступно на YouTube-канале "Офіс Президента України". В нем Зеленский отметил, что россияне бьют ракетами по всей территории Украины. Удары приходятся по школам, университетам, религиозным заведениям. Президент добавил, что оккупанты специально бьют по местам скопления людей, а недавно уничтожили лагерь с военнопленными украинцами в Еленовке, однако отчетов и докладов от международных организаций про это почему-то нет. Зеленский назвал это "аморальной избирательностью".

"К сожалению, сегодня организация Amnesty International попыталась амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву… Каждый, кто амнистирует россию и искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам", — отметил президент.

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Кроме того, Зеленский в своей речи упомянул про варварский обстрел Торецка, в результате которого 8 человек погибли, а 4 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее украинцы раскритиковали Amnesty International и обвинили организацию в работе на кровавого диктатора владимира путина.