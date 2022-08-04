Украина хочет переговоров с Китаем: Зеленский объяснил, зачем это нужно

Китай мог бы повлиять на россию, чтобы та остановила вторжение

Украина хочет добиться прямых переговоров с руководством КНР, поскольку Пекин имеет серьезное влияние на россию.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию South China Morning Post, что является его первым разговором с азиатскими СМИ с момента начала вторжения россии.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, это было год назад", — сказал он.

Зеленский добавил, что после начала вторжения, власти Украины неоднократно пытались провести официальные переговоры с Пекином, однако никакого разговора так и не состоялось.

Президент призвал Китай использовать свое экономическое и политическое влияние на россию, чтобы заставить ее прекратить боевые действия. Кроме того Пекин также мог бы использовать свое влияние, как постоянного представителя в Совете безопасности ООН.

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Как сообщалось ранее, в западных СМИ в начале июня появилась информация о том, что руководство Китая ищет способы помочь россии в экономическом плане и технологиями, при этом стараясь не подвергать себя рискам попасть под западные санкции.

Однако в конце мая Зеленский заявил, что КНР находится в стороне от конфликта и это частично устраивает нашу страну.