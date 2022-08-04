Україна хоче переговорів із Китаєм: Зеленський пояснив, навіщо це потрібно

Китай міг би вплинути на росію, щоб та зупинила вторгнення

Україна хоче досягти прямих переговорів з керівництвом КНР, оскільки Пекін має серйозний вплив на росію.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню South China Morning Post, що є його першою розмовою з азійськими ЗМІ з початку вторгнення росії.

"Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном, це було рік тому", — сказав він.

Зеленський додав, що після початку вторгнення, влада України неодноразово намагалася провести офіційні переговори з Пекіном, проте жодної розмови так і не відбулося.

Президент закликав Китай використати свій економічний та політичний вплив на росію, щоб змусити її припинити бойові дії. Крім того, Пекін також міг би використати свій вплив як постійного представника в Раді безпеки ООН.

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Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ на початку червня з’явилася інформація про те, що керівництво Китаю шукає способи допомогти росії в економічному плані та технологіями, при цьому намагаючись не наражати себе на ризики потрапити під західні санкції.

Однак наприкінці травня Зеленський заявив, що КНР перебуває осторонь конфлікту і це частково влаштовує нашу країну.