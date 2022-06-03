Китай шукає можливості допомогти росії в обхід західних санкцій - ЗМІ

З початку війни в Україні рф просила Китай допомогти, але той побоювався західних санкцій

Попри переконання України в тому, що Китай залишається осторонь нинішнього військового конфлікту з росією, голова Китайської народної Республіки Сі Цзіньпін все ж хоче допомогти рф, яка опинилася у скрутному економічному становищі, в обхід західних санкцій.

Про це у п'ятницю, 3 червня, повідомив The Washington Post, посилаючись на власні джерела. Згідно з інформацією, котру вдалося отримати виданню, росія систематично тисне на Китай та закликає допомогти їй уникнути певних економічних проблем, які виникли через санкції, впроваджені Заходом.

Достеменно невідомо, що саме просить москва у Пекіна, проте один з чиновників відмітив, що мова йшла про деякі "торговельні зобов’язання", а також про фінансову і технологічну підтримку. За його словами, така допомога загрожує КНР санкціями від Сполучених Штатів Америки та інших західних країн, тож надавати її не поспішають.

"Китай чітко висловив свою позицію щодо ситуації в Україні та щодо незаконних санкцій проти рф. Ми розуміємо скрутне становище, але не можемо ігнорувати і власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди діятиме в інтересах китайського народу", — прокоментував ситуації співрозмовник.

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Окрім того, джерела відзначають, що китайський лідер Сі Цзіньпін закликав своїх найближчих радників знайти можливості, аби все ж надати допомогу росії, уникнувши впровадження обмежень.

"Те, що Пекін намагається зробити, – це бути з москвою, публічно сигналізуючи про нейтралітет, а також не бути скомпрометованим у фінансовому плані. Багато з цих цілей досить суперечливі. Важко виконувати їх одночасно", — пояснив чиновник.

Варто також додати, що згідно з даними The Washington Post, упродовж останнього часу російські дипломати не менше двох разів зверталися до Китаю із проханням нових форм економічної підтримки та вказували на торгові зобов'язання, прийняті ним ще до 24 лютого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр закордонних справ Китаю Ван І під час розмови із головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок висловився на підтримку щодо створення "зеленого коридору" для експорту українського зерна.