"Не можемо залишитися осторонь": Китай заговорив про важливу проблему України

Китай висловився за рішення гуманітарного перебою

Світова продовольча криза, спровокована нападом росії на Україну, привернула несподіваних прихильників — на підтримку створення "зеленого коридору" для українського зерна висловився Китай.

Як повідомляє CGTN, під час відеозустрічі міністра закордонних справ Китаю Ван І з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, представник східної країни висловився про припинення вогню для можливості безпечно експортувати зерно з України.

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Китайський представник зазначив, що цьому має сприяти міжнародне співтовариство і країна не може стояти осторонь під час вирішення проблем, які прикували особливу увагу світу.

Раніше про створення безпечного експортного коридору для українських зернових уже висловлювалися у Британії. Військову підтримку міг би забезпечити флот Сполученого королівства, а також надання Україні зброї проти кораблів рф.

Українське зерно, яке могло б допомогти впоратися з наближенням голоду в частині країн світу, заблоковане в українських портах — росія контролює частину акваторії Чорного моря. При цьому із окупованого Криму не гребує вивозити зерно, відібране у фермерів на захоплених територіях.

Було опубліковано знімки двох багатотоннажних кораблів при завантаженні зерном, для одного з них це вже не перше вивезення продовольства з України.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти женуть зерно на Крим, не ховаючись, прямо через захоплений Мелітополь. Але війна може спровокувати не лише втрату зернових, а й нестачу іншого важливого продукту для хлібосольних українців.