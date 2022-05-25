"Не можем остаться в стороне": Китай заговорил о важной проблеме Украины

Китай высказался в поддержку решения гуманитарного перебоя

Мировой продовольственный кризис, спровоцированный нападением россии на Украину, привлек неожиданных сторонников — в поддержку создания "зеленого коридора" для украинского зерна высказался Китай.

Как сообщает CGTN, во время видеовстречи министра иностранных дел Китая Ван И с главой МИД Германии Анналеной Бербок, представитель восточной страны высказался о прекращении огня для возможности безопасно экспортировать зерно из Украины.

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Китайский представитель отметил, что этому должно содействовать международное сообщество и страна не может стоять в стороне во время решения проблем, которые приковали повышенное внимание мира.

Ранее о создании безопасного экспортного коридора для украинских зерновых уже высказывались в Британии. Военную поддержку мог бы обеспечить флот Соединенного королевства, а также предоставление Украине оружия против кораблей рф.

Украинское зерно, которое могло бы помочь справиться с приближающимся голодом в части стран мира, заблокировано в украинских портах — россия контролирует часть акватории Черного моря. При этом из оккупированного Крыма не гнушается вывозить зерно, отобранное у фермеров на захваченных территориях.

Были опубликованы снимки двух многотоннажных кораблей при загрузке зерном, для одного из них — это уже не первый вывоз продовольствия из Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты гонят зерно на Крым не скрываясь — прямо через захваченный Мелитополь. Но война может спровоцировать не только потерю зерновых, но и нехватку другого важного продукта для хлебосольных украинцев.