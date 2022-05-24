Везут фурами прямо через Мелитополь: россияне крадут в Украине тонны зерна (видео)

По примерным оценкам, всего россияне украли в Украине около 400 тысяч тонн зерна

Российские оккупанты даже не скрывают то, что пытаются оставить Украину без еды и продолжают вывозить зерно не только из Херсонской области, но и из Запорожской.

Местные жители из оккупированного Мелитополя поделились с "Телеграфом" кадрами, на которых запечатлены грузовики с зерном.

На кадрах можно разглядеть две фуры, однако сколько зерна на самом деле уже было вывезено из Украины в настоящее время неизвестно. Существуют лишь примерные оценки, согласно которым всего с начала вторжения было вывезено около 400 тысяч тонн.

Стоит напомнить, что зерно из оккупированных частей южных областей нашей страны вывозится в Крым, где грузится на российские корабли и вывозится в третьи страны. Согласно информации западных СМИ, 19 и 21 спутники Maxar смогли запечатлеть процесс погрузки украденного зерна на корабли "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", первый из них в настоящее время находится в Эгейском море на полпути к Бейруту (Ливан), второй же корабль пока не покинул пределы Черного моря.

При том для "Матроса Позынича" это рейс уже второй. В первый раз он пытался доставить зерно в Египет и Ливан, но когда те отказались принимать судно с ворованным, корабль направился в Сирию, где и был разгружен.