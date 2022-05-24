россия кораблями вывозит украденное украинское зерно (фото со спутника)

Это не первый рейс кораблей оккупантов

россия вывозит краденое украинское зерно — опубликованы фотодоказательства. Снимки со спутника датированные несколькими днями назад, показывают, как в оккупированном Крыму загружают огромные корабли.

Снимки Maxar Technologies публикует CNN. На них зерно грузят в два корабля — "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка". Грузоподъемность каждого из них 30 тысяч метрических тонн.

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Снимки датированы 19 и 21 мая. После того как зерно засыпали в трюм, корабли из порта ушли.

"Матрос Позынич" пришвартован, в него засыпают зерно

Согласно данным трекера "Матрос Позынич" он в Эгейском море и движется в Бейрут.

Положение корабля на карте

Второй корабль, "Матрос Кошка", Черное море еще не покинул.

Корабль был пришватован в Крыму

CNN утверждают, что на 100% подтвердить, что зерно краденое они не могут, но в Крыму его столько не производится. Зато оно было на хранилищах в оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Отметим, что сообщалось о выкупе зерна у фермеров втрое ниже рыночной цены, а также об экспроприации двух третей запасов.

Для корабля "Матрос Позынич" это уже второй подобный рейс. Первое зерно он разгрузил в Сирии, после того как Египет и Бейрут отказались его принимать.

Общее количество украденного зерна оценивается примерно в 400 тысяч тонн. При этом россия блокирует крупный порт в Черном море — Одессу, что не позволяет Украине экспортировать зерно и грозит миру голодом.

"Телеграф" сообщал, что ситуация с продовольствием в мире осложнилась тем, что Индия решила не экспортировать зерно из-за нехватки — назревает кризис и голод.