Мир на грани продовольственного кризиса: США объявили о выделении экстренного пакета помощи

США призывают другие страны мира не стоять в стороне

Мир оказался на грани продовольственного кризиса в связи со вторжением россии в Украину, а потому США намерены выделить дополнительно 215 миллионов долларов экстренной помощи на поддержание глобальной продуктовой безопасности.

Как сообщает CNN об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

"Учитывая безотлагательность кризиса, мы объявляем о предоставлении еще 215 миллионов долларов в виде новой чрезвычайной продовольственной помощи. И мы сделаем гораздо больше", — сказал Блинкен выступая в ООН на конференции по продовольственной безопасности.

По его словам, в Конгрессе вскоре должны одобрить выделение еще 5,5 миллиарда долларов на гуманитарную помощь.

Он сообщил, что США также намерены выделить еще 500 миллионов долларов на увеличение производства удобрений для стран, которые традиционно получали их из россии.

Также он призвал страны со значительными запасами зерна и удобрений активизироваться и поддержать всемирные организации, которые занимаются поставками еды в малообеспеченные страны.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам до 50 миллионов человек могут погибнуть от голода, если мир не найдет способ вывезти зерно из Украины и оно останется заблокированным в портах. Особенно сильно продовольственный кризис ударит по странам Африки и Ближнего Востока.