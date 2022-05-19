Світ на межі продовольчої кризи: США оголосили про виділення екстреного пакета допомоги

США закликають інші країни світу не стояти осторонь

Світ опинився на межі продовольчої кризи у зв’язку із вторгненням росії в Україну, а тому США мають намір виділити додатково 215 мільйонів доларів екстреної допомоги на підтримку глобальної продуктової безпеки.

Як повідомляє CNN, про це заявив голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен.

"З огляду на невідкладність кризи ми оголошуємо про надання ще 215 мільйонів доларів у вигляді нової надзвичайної продовольчої допомоги. І ми зробимо набагато більше", — сказав Блінкен, виступаючи в ООН на конференції з продовольчої безпеки.

За його словами, у Конгресі невдовзі мають схвалити виділення ще 5,5 мільярда доларів на гуманітарну допомогу.

Він повідомив, що США також мають намір виділити ще 500 мільйонів доларів на збільшення виробництва добрив для країн, які традиційно отримували їх із Росії.

Також він закликав країни зі значними запасами зерна та добрив активізуватися та підтримати всесвітні організації, які займаються постачанням їжі до малозабезпечених країн.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами до 50 мільйонів людей можуть загинути від голоду, якщо світ не знайде способу вивезти зерно з України і воно залишиться заблокованим у портах. Особливо сильно продовольча криза вдарить країнами Африки та Близького Сходу.