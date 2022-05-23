Из-за боев на Донбассе Украину ждет дефицит важного продукта

Вторжение россии в Украину заставило многие предприятия остановить работу

Из-за обстрелов на Донбассе крупнейшее в Европе предприятие по добычи соли было вынуждено остановить работу.

Как сообщил и.о. главы госпредприятия "Артемсоль" Виктора Юрина в комментарии "Вільному Радіо", работа была остановлена еще в апреле, а все запасы готовой продукции были отгружены.

"Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный состав", — сказал он.

По его словам, предприятие было остановлено, поскольку производственный процесс там невозможен, а подвергать опасности сотрудников никто не намерен.

Также Юрин отметил, что большинство жителей Соледара уже эвакуировались, вместе с ними уехали и многие сотрудники "Артемсоли". Запускать производство пока нет смысла, поскольку узловая железнодорожная станция, из которой отправляется продукция, находится под регулярными обстрелами, а автомобильным транспортом можно вывезти лишь небольшие объемы соли.

"Если железная дорога не работает, мы тоже фактически не можем". — сказал он.

Остановка производства неизбежно заставит Украину импортировать больше соли из-за границы, но дефицит ощутят и потребители за рубежом. Особенно это коснется таких стран, как Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан и Румыния, которые были постоянными иностранными покупателями продукции предприятия.

Как сообщалось ранее, вторжение россии в Украину может привести к резкому росту цен на гречневую крупу. Эксперты говорят, что она может достичь стоимости в 80-90 гривен за килограмм.