Через бої на Донбасі на Україну чекає дефіцит важливого продукту

Вторгнення росії в Україну змусило багато підприємств зупинити роботу

Через обстріл на Донбасі найбільше в Європі підприємство з видобутку солі було змушене зупинити роботу.

Як повідомив в.о. голови держпідприємства "Артемсіль" Віктора Юрина у коментарі "Вільному Радіо", роботу було зупинено ще у квітні, а всі запаси готової продукції були відвантажені.

"Обстріли постійні, частково зруйновано адміністративну будівлю. Були прямі влучення в копальні, матеріальний склад", — сказав він.

За його словами, підприємство було зупинено, оскільки виробничий процес там неможливий, а наражати на небезпеку співробітників ніхто не має наміру.

Також Юрін зазначив, що більшість жителів Соледару вже евакуювалися, а разом із ними поїхали і багато співробітників "Артемсолі". Запускати виробництво поки що немає сенсу, оскільки вузлова залізнична станція, з якої вирушає продукція, перебуває під регулярним обстрілом, а автомобільним транспортом можна вивезти лише невеликі обсяги солі.

"Якщо залізниця не працює, ми також фактично не можемо". — сказав він.

Зупинка виробництва неминуче змусить Україну імпортувати більше солі із-за кордону, але дефіцит відчують і споживачі за кордоном. Особливо це стосуватиметься таких країн, як Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан та Румунія, які були постійними іноземними покупцями продукції підприємства.

Як повідомлялося раніше, вторгнення росії в Україну може призвести до різкого зростання цін на гречану крупу. Експерти кажуть, що вона може досягти вартості 80-90 гривень за кілограм.