Регулирование цен на бензин обошлось Украине в баснословную сумму - что насчитали экономисты

Сотни миллионов долларов стоил топливный кризис украинцам и бюджету

С началом топливного кризиса в Украине, вызванного российской агрессией, государство ввело регулирование цен на данный стратегический ресурс, правда 17 мая от этой идеи пришлось отказаться, а глава комитета Верховной рады по вопросам по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев признал, что государство ошиблось.

Украинский экономист Ярослав Романчук подсчитал, что государственное регулирование топливного рынка Украины обошлось украинцам примерно в 800 миллионов долларов убытков. Подсчет экономист выложил на своей странице в Facebook.

Ажиотаж был ожидаемым

По словам Романчука, очереди на заправках были ожидаемы и объяснялись игнорированием государством базовых экономических законов.

"Ссылаясь на тысячелетний опыт борьбы с инфляцией, оно не переходит в ручной режим регулирования цен, потому что рост цен – это не причина, а следствие. Административное регулирование цен на топливо в Украине привело к сокращению его предложения на заправках. Был разрушен баланс спроса и предложения. При неизменном и растущем по сравнению с первыми месяцами войны спросом сокращение предложения стало причиной резко увеличения очередей на заправках", — пишет эксперт.

Следующие события были абсолютно предсказуемы, отмечает Романчук, девальвация гривны, инфляция, удорожание нефти, рост издержек поставок топлива – все эти факторы требуют гибкой реакции продавцов на розничную цену. Если легальным продавцам ограничивать свободу формирования цены, то, согласно законам экономики, предложение с их стороны будет сокращаться. Чем больше будет разрыв между свободной и регулируемой ценой, тем меньше будет предложение на легальных заправках, тем больше будет размер "серого" рынка топлива.

800 миллионов долларов убытков в месяц – цена госрегулирования

Как отмечает эксперт, следствием госрегулирования стали очереди в которых автовладелец вынужден проводить в среднем 3 часа, заправляясь раз в трое суток, а также появление серого "рынка топлива" с ценой в 70 гривен, что на 30 гривен дороже "белого".

Экономист вывел формулу, позволяющую учесть убытки от сложившейся ситуации, согласно которой ежесуточно в Украине заправляются примерно 1,5 млн авто из 4,5 млн предположительно оставшихся в стране.

При средней оценке рабочего часа в 8 долларов, 3-часовой продолжительности очереди и 1,5 млн авто на заправках в сутки, в день ущерб от очередей составляет 36 млн дол.

Читайте также: Категория Экономика и Финансы "Урок, который надо выучить": эксперт объяснил причину топливного кризиса в Украине Украина в свое время не создала необходимый резерв нефти и нефтепродуктов, что и привело к дефициту

По другой методике учитывается сумма переплаты за бензин на "сером рынке" — 30 гривен за литр, помноженные на 1,5 млн авто и полный бак объемом в 50 литров дают в сутки 66 миллионов долларов.

С учетом применяемого коэффициента в 0,5, предлагаемого Ярославом Романчуком, убытки от госрегулирования составили порядка 800 миллионов долларов в месяц.

Нехватка бензина породила не только "серый рынок" по его продаже, но и новые схемы мошенничества, правда, как признаются трейдеры, даже отмена госрегулирования не приведет к исчезновению дефицита. Лишь через месяц в лучшем случае удастся избавиться от нехватки дизельного топлива, на устранение проблем с бензином потребуется больше времени.