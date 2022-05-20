"Урок, который надо выучить": эксперт объяснил причину топливного кризиса в Украине

Украина в свое время не создала необходимый резерв нефти и нефтепродуктов, что и привело к дефициту

Цены на топливо в Украине значительно выросли после начала вторжения российских войск, однако этого можно было избежать.

Такое мнение высказал директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович в комментарии изданию "Фокус".

Он отметил, что у Украины были обязательства по соглашению об Ассоциации с ЕС, согласно которым в нашей стране должен быть создан резерв нефти на 90 дней и нефтепродуктов на 61 день.

"Это та подушка безопасности, которая бы позволила нам за определенный период переориентироваться и наладить новую логистику. Но этого не произошло, и это урок, который мы все обязаны усвоить", — сказал он.

В свою очередь директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что для решения топливного кризиса нужно создать новый прогнозный баланс и систему мониторинга, которая позволит установить сколько нефтепродуктов нужно Украине и кто их должен получать. В плане нефтепереработки, он говорит, что можно было бы привлечь мини-НПЗ, которые в нашей стране годами работали в "серой зоне". По его словам, в настоящее время таковых у нас более сотни.

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Как сообщалось ранее, на днях государство отменило регулирование цен на топливо, что привело к заметному росту цен на бензин и дизель. При этом, часть аналитиков считает, что в будущем цены могут повыситься еще больше, если среди украинцев сохранится спрос на него.