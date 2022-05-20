"Урок, який треба вивчити": експерт пояснив причину паливної кризи в Україні

Україна свого часу не створила необхідний резерв нафти та нафтопродуктів, що призвело до дефіциту

Ціни на пальне в Україні значно зросли після початку вторгнення російських військ, проте цього можна було уникнути.

Таку думку висловив директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович у коментарі виданню "Фокус".

Він зазначив, що Україна мала зобов’язання за угодою про Асоціацію з ЄС, згідно з якими в нашій країні має бути створений резерв нафти на 90 днів і нафтопродуктів на 61 день.

"Це та подушка безпеки, яка дозволила б нам за певний період переорієнтуватися і налагодити нову логістику. Але цього не сталося, і це урок, який ми всі зобов’язані засвоїти", — сказав він.

Своєю чергою директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев зазначив, що для вирішення паливної кризи потрібно створити новий прогнозний баланс та систему моніторингу, яка дозволить встановити скільки нафтопродуктів потрібно Україні та хто їх має отримувати. У плані нафтопереробки він каже, що можна було б залучити міні-НПЗ, які в нашій країні роками працювали в "сірій зоні". За його словами, нині таких у нас понад сотню.

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Як повідомлялося раніше, днями держава скасувала регулювання цін на пальне, що призвело до помітного зростання цін на бензин та дизель. При цьому частина аналітиків вважає, що в майбутньому ціни можуть підвищитися ще більше, якщо серед українців збережеться попит на нього.