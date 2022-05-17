Держрегулювання цін на пальне скасовується: що вирішили у Кабміні

На думку уряду, такий крок дозволить скоротити черги на АЗС

У Кабміні вирішили відмовитись від держрегулювання цін на пальне, зберігши при цьому граничну вартість бензину на рівні 52 грн/л, дизпалива на рівні 58 грн/л.

Про це розповіла Міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі єдиного марафону українських новин.

За її словами, в оперативному штабі при Кабміні відбулася дискусія з операторами ринку, за підсумками якої сторони дійшли згоди про те, що держава призупинить цінове регулювання. Вона зазначає, що це дозволить операторам ринку наситити його необхідною кількістю ресурсу, доступного на європейському ринку та за його межами.

"При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин — не більше 52 грн", — сказала Свириденко і наголосила, що у разі виявлення зловживань запроваджуватимуться відповідні санкції, а сама ситуація на українських заправках буде щодня моніторитися.

Водночас міністр висловила переконання, що таке рішення дозволить скоротити черги на АЗС та відновити баланс в Україні найближчими тижнями.

Варто нагадати, що регулювання цін на паливо було введено Кабміном ще в травні 2021 року на період дії карантину.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поговорив з директором з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександром Мельничуком, який розповів, де в Україні дефіцит палива відчувається найсильніше і чи допоможе підняття цін на пальне його усунути.