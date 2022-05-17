Черги по 500-600 машин: де в Україні можна знайти бензин і коли зникне дефіцит

Названі регіони у яких ситуація з бензином найкраще

Хоча Кабмін вкотре змінив рекомендовану ціну на пальне, вирішити проблему відсутності бензину та дизпалива це не допоможе.

Як повідомив "Телеграфу" директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук, паливний ринок продовжує жити в умовах дефіциту палива.

Щоправда, при цьому ситуація від регіону до регіону дуже різниться, найсерйозніше за словами нашого співрозмовника, дефіцит відчувається у східних та центральних регіонах країни – Київській, Черкаській, Харківській, Полтавській областях.

Дещо краща ситуація в областях Західної України, що межують з Польщею та Угорщиною – Львівській, Волинській та Закарпатській.

"Черги є і там, немає довоєнного асортименту палива, кудись підвозять 95-й бензин або дизель, але це відбувається набагато частіше, ніж в інших областях країни. Це не порівняти із ситуацією в Києві, де в чергах стоять по 500-600 машин ", — говорить про найблагополучніші та найскладніші місця у плані забезпечення паливом Олександр Мельничук.

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Також експерт наголошує, що зростання граничних цін на бензин, заявлене Кабміном, не допоможе вирішити проблему дефіциту палива.

"Ввозити автотранспортом необхідні для споживання обсяги палива просто нереально. Та зараз набагато простіше завозити паливо — на кордоні для цього надане по суті "зелене світло", але бензовозами необхідні обсяги не завезти", — наголошує Мельничук.

Неможливість завозити в Україну паливо залізничним транспортом продовжує залишатися "ахіллесовою п’ятою" паливного ринку України. За словами директора консалтингової фірми "Група А-95" Сергія Куюна, лише за допомогою залізниці можна наситити ринок. Зараз триває робота з налагодження цього маршруту і перший результат можна буде побачити вже до кінця травня.