Бензину немає, але ви тримайтеся: коли на заправках з’явиться паливо і яка його справедлива ціна

Експерт розповів про те, коли чекати на бензин і як працює чорний ринок.

Паливна криза в Україні триває і влада навіть зробила перші спроби налагодити ситуацію. Так, 6 травня Міністерство інфраструктури України домовилося про відміну дозволів для автоперевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива. Тим не менш, поки знайти бензин у Києві та регіонах – завдання із зірочкою.

Директор консалтингової фірми "Група А-95" Сергій Куюн розповів "Телеграфу", що означає цей крок для ринку палива, який його стан сьогодні, коли і за якими цінами українцям чекатиме бензин.

Скасування дозволів – етап у великому шляху

За словами співрозмовника "Телеграфа", не слід переоцінювати скасування дозволів для перевізників палива.

"У мирний час оборот палива через автотранспорт регулювався численними паперами, які вимагають певної кваліфікації водіїв, технічного стану транспорту, норм викидів в атмосферу та багато іншого. Подібних документів та бюрократичних обмежень чимало та скасовані дозволи – лише одне з них. Тож попереду для влади ще багато роботи, а тому чекати напливу палива автотранспортом в Україну після скасування дозволів – було б легковажно», — наголошує експерт.

Сергій Куюн

З іншого боку, за словами нашого співрозмовника, українська влада вже зробила чимало із тієї повсякденної, бюрократичної роботи для зняття всіх обмежень на імпорт палива з Європи. В результаті більша частина цих обмежень і їх скасування на сьогоднішній день знаходяться швидше в руках уже влади європейських країн.

Питання логістики

З іншого боку, як наголошує Сергій Куюн, навіть повне зняття обмежень на автоперевезення палива не здатне наситити такий великий ринок, як український. Вирішити проблему можуть лише залізничні перевезення, але з ними якраз найбільші проблеми.

"Справа не в небажанні західного бізнесу чи влади — просто немає локомотивів, цистерн та іншого, що необхідно для таких масштабних перевезень. При цьому західний менталітет не схожий на наш — якщо навіть ми і запропонуємо їм ціну вдвічі більшу, це не означає, що відразу все "закрутиться" і проблеми вирішуватимуться. Зараз влада України веде активні переговори з владою європейських країн, щоб ті якимось чином допомогли своєму бізнесу активізувати постачання палива в нашу країну, але це теж справа не одного дня і не одного тижня", — каже експерт.

Водночас, за словами нашого співрозмовника, українська влада сама стимулює наш бізнес завозити паливо.

"Наразі дуже зросла в ціні доставка палива, насамперед автотранспортом, з Європи. Раніше завозити його в умовах жорсткого держрегулювання було іноді просто невигідно, тепер же у формулу цін на паливо запровадили 2,5 грн на доставку палива автотранспортом та везти його стало вигідніше", — говорить про стимулюючі кроки держави щодо нарощування імпорту палива в Україну Сергій Куюн.

Питання не цін, а наявності бензину

Що стосується цін, то співрозмовник "Телеграфа" зазначає, що немає сенсу прогнозувати ціну на паливо в умовах, коли його часто просто немає в наявності, а того, що є, не вистачає.

"Якщо палива фізично немає або не вистачає, і ми завозимо його з Європи, навіть умовне зростання цін у 2 рази не наситить ринку, просто тому що палива немає, і тому немає сенсу чекати, що скасування держрегулювання цін докорінно змінить ситуацію. Думаю, держава як і раніше, регулюватиме ціни на паливо, стимулюючи імпорт, як воно це вже зробило заклавши 2,5 грн на одному літрі на логістику", — наголошує Сергій Куюн.

Загалом експерт очікує, що ситуацію з паливом вдасться стабілізувати приблизно до кінця травня-початку червня, і то не йтиметься про усунення дефіциту, а скоріше про розширення ліміту відпустки бензину з нинішніх 10 до 20 літрів в одне авто.

90 гривень за літр — реальність чи міфи про чорний ринок?

Як завжди в умовах дефіциту, процвітає "чорний ринок" палива, правда його масштаби та ціни на ньому, за словами нашого співрозмовника, все-таки сильно перебільшені.

"Дані про ціну бензину на чорному ринку до 90 гривень за літр, це все-таки фейк, насправді паливо на тіньовому ринку зараз коштує близько 55-60 гривень, і я б назвав його швидше "напівчорним" ринком, залежно від того, як працюють його учасники", — наголосив експерт.

Так, за словами Сергія Куюна, ігнорування держрегулювання цін на пальне здійснюють переважно двома способами:

найбільш "відморожені" заправки, зазвичай поодинокі, що не входять до якихось мереж, просто ставлять цінник у 55-60 гривень і продають бензин;

заправки деяких мереж пропонують клієнтам покупку палива через додаток, в якому можна купити бензин без жодних обмежень за літражем, але за ціною 55-60 гривень.

Тим часом чиновники обіцяють вирішення всіх проблем із паливом вже з середини травня, а деякі мережі просто відмовляють у продажу палива клієнтам, які не користуються їхніми картками.