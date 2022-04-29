У Києві проблеми з бензином: влада звернулася до городян

Заправитись у столиці можна на 10-20 літрів в одні руки

У Києві протягом останніх кількох днів спостерігається дефіцит палива — на АЗС воно є або в дуже обмеженій кількості, або взагалі відсутнє і заправки не працюють. Влада міста через таку ситуацію звернулася до українців

Повідомлення про це у п'ятницю, 29 квітня, почали з'являтися у соціальних мережах.

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Українці масово почали писати, що у столиці України від ранку важко знайти заправку, яка б працювала. А на тих, що таки відкрилися, для автомобілів встановили ліміт в 10-20 літрів в одні руки. Також кияни та гості столиці публікують черги на АЗС — судячи з кадрів, вони величезні.

Черга за бензином на одній зі столичних заправок

Влада Києва через дефіцит палива звернулася до киян з проханням за можливості не пересуватися приватними автомобілями, адже у першу чергу пальне потрібно військовим.

"Киян просять пам’ятати про потреби армії і наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю", — йдеться у повідомленні КМДА.

Мешканцям столиці нагадали, що у Києві працює 140 автобусів, 70 трамваїв та 77 тролейбусів. Крім того, приватні перевізники здійснюють рейси на 74 маршрутах, а для цього використовують 400 автобусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як справляється український ринок нафтопродуктів із військовими діями й чи буде в українців достатньо палива для посівного та життя.