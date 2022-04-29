Укр

В Киеве проблемы с бензином: власти обратились к горожанам

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На заправках Киева топливо доступно в очень ограниченном количестве Новость обновлена 29 апреля 2022, 15:57
На заправках Киева топливо доступно в очень ограниченном количестве

Заправиться в столице можно на 10-20 литров в одни руки

В Киеве в последние несколько дней наблюдается дефицит топлива — на АЗС оно есть либо в очень ограниченном количестве, либо вообще отсутствует и заправки не работают. Власти города из-за такой ситуации обратились к украинцам

Сообщения об этом в пятницу, 29 апреля, начали появляться в социальных сетях.

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Украинцы массово начали писать, что в столице Украины с утра трудно найти заправку, которая бы работала. А на открывшихся для автомобилей установили лимит в 10-20 литров в одни руки. Также киевляне и гости столицы публикуют очереди на АЗС – судя по кадрам, они огромны.

Очередь за бензином на одной из столичных заправок

Власти Киева из-за дефицита топлива обратились к киевлянам с просьбой по возможности не передвигаться частными автомобилями, ведь в первую очередь топливо нужно военным.

"Киян просят помнить о потребностях армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей", — говорится в сообщении КГГА.

Жителям столицы напомнили, что в Киеве работает 140 автобусов, 70 трамваев и 77 троллейбусов. Кроме того, частные перевозчики совершают рейсы на 74 маршрутах, а для этого используют 400 автобусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как справляется украинский рынок нефтепродуктов с военными действиями и будет ли у украинцев достаточно топлива для посевного и жизни.

Теги:
#Украина #Киев #Бензин #Топливо #АЗС #Дефицит
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